Пермского пенсионера оштрафовали за ремонт дороги

Жителя пермской деревни Пруддор Василия Яркова оштрафовали по навету соседа за ремонт дороги. На размытый тракт Ярков бросил доски, чтобы можно было проехать машиной и не увязнуть. Сосед решил, что он может из-за этого сгореть, и обратился к правоохранителям.

Ярков ежедневно ездит в больницу на уколы. Чтобы не увязнуть в распутице, он привез доски и бросил их в разбитую колею сельского тракта, сообщил сайт «Парма новости».

«Не понравилась эта идея моему новоиспеченному соседу Василию Отинову. Он приехал к нам из города и пожаловался на меня», — рассказал пенсионер.

В деревню приехала дорожная полиция . Правоохранители наложили на инициативного пенсионера немалый для него штраф: пять тысяч рублей. В протоколе сотрудники ГИБДД указали, что Ярков повредил дорогу.

«Гражданин Ярков создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создал угрозу безопасности движения», — указано в протоколе. Документ подписан исполняющим обязанности начальника местного отдела ГИБДД Александра Мехоношина.

Новый сосед Яркова объяснил, что он испугался пожара. По его мнению, доски в колее могут загореться, а огонь перекинется на его дом.

«Зачем застилать дорогу досками? А если пожар? Я же первый сгорю на этой улице! Естественно, я не намерен это терпеть!» — рассказал активист.

В сельсовете уже пообещали отремонтировать дорогу. Для этого она должна подсохнуть.

«Все, что мы сможем своими силами в рамках тех денежных средств, что у нас имеются, мы это сделаем, то есть оканавливание и грейдирование. А то, что касается ремонта, в этом году уже все денежные средства, что заложены на этот год, уже распределены», — заявила глава администрации Белоевского сельского поселения Анастасия Леонтьева.

Доски Ярков уже убрал. Наложенный на него штраф пенсионер намерен оспорить в суде.