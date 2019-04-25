Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермского пенсионера оштрафовали за ремонт дороги 

360tv.ru + ещё 5 21 час назад
Фото: РИА Новости
Жителя пермской деревни Пруддор Василия Яркова оштрафовали по навету соседа за ремонт дороги. На размытый тракт Ярков бросил доски, чтобы можно было проехать машиной и не увязнуть. Сосед решил, что он может из-за этого сгореть, и обратился к правоохранителям.
Ярков ежедневно ездит в больницу на уколы. Чтобы не увязнуть в распутице, он привез доски и бросил их в разбитую колею сельского тракта, сообщил сайт «Парма новости».
«Не понравилась эта идея моему новоиспеченному соседу Василию Отинову. Он приехал к нам из города и пожаловался на меня», — рассказал пенсионер.
В деревню приехала дорожная полиция. Правоохранители наложили на инициативного пенсионера немалый для него штраф: пять тысяч рублей. В протоколе сотрудники ГИБДД указали, что Ярков повредил дорогу.
«Гражданин Ярков создал помехи в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия и создал угрозу безопасности движения», — указано в протоколе. Документ подписан исполняющим обязанности начальника местного отдела ГИБДД Александра Мехоношина.
Новый сосед Яркова объяснил, что он испугался пожара. По его мнению, доски в колее могут загореться, а огонь перекинется на его дом.
«Зачем застилать дорогу досками? А если пожар? Я же первый сгорю на этой улице! Естественно, я не намерен это терпеть!» — рассказал активист.
В сельсовете уже пообещали отремонтировать дорогу. Для этого она должна подсохнуть.
«Все, что мы сможем своими силами в рамках тех денежных средств, что у нас имеются, мы это сделаем, то есть оканавливание и грейдирование. А то, что касается ремонта, в этом году уже все денежные средства, что заложены на этот год, уже распределены», — заявила глава администрации Белоевского сельского поселения Анастасия Леонтьева.
Доски Ярков уже убрал. Наложенный на него штраф пенсионер намерен оспорить в суде.
360tv.ru: последние новости
Двухлетний ребенок, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске Житель Кировска обвинил соседей в желании отнять у него квартиру Соликамец вышел вынести мусор в январе и пропал
Комментарии5
Происшествия , Другое , Общество , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено38
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком8
Москва дала обещание жителям Донбасса21
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение