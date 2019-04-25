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МВД задержало экс-главу «дочки» Роскосмоса 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший и.о. генерального директора НПО «Техномаш» Дмитрий Панов задержан в среду сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, рассказал источник.
«Сотрудники отдела экономический безопасности и противодействия коррупции в среду вечером задержали Панова Дмитрия Витальевича в порядке 91 ст. УПК по подозрению в совершении преступления», — передает сообщение источника ТАСС.
Ранее из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленном в Совет Федерации, стало известно, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
«Техномаш» — головное предприятие Роскосмоса по производственным технологиям полного цикла, от изготовления заготовок до сборки и испытаний готовых изделий. Также оно разрабатывает станки для производства корпусов ракет.
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Происшествия , Криминал , Юрий Чайка , Дмитрий Панов , Ростех , Роскосмос , Совет Федерации , МВД , ИТАР-ТАСС
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