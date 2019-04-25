МВД задержало экс-главу «дочки» Роскосмоса

Бывший и.о. генерального директора НПО «Техномаш» Дмитрий Панов задержан в среду сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД , рассказал источник.

«Сотрудники отдела экономический безопасности и противодействия коррупции в среду вечером задержали Панова Дмитрия Витальевича в порядке 91 ст. УПК по подозрению в совершении преступления», — передает сообщение источника ТАСС.

Ранее из доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленном в Совет Федерации , стало известно, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса Ростеха были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

«Техномаш» — головное предприятие Роскосмоса по производственным технологиям полного цикла, от изготовления заготовок до сборки и испытаний готовых изделий. Также оно разрабатывает станки для производства корпусов ракет.