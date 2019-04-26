Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сына оскорбившего пенсионеров волгоградского депутата лишили статуса судьи 

ТАСС + ещё 5 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Квалификационная коллегия судей Волгоградской области в пятницу досрочно прекратила полномочия судьи председателя Клетского районного суда Рашада Набиева, так как он является гражданином Республики Азербайджан, что нарушает закон "О статусе судей в Российской Федерации". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Судебного департамента Волгоградской области.
"Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на основании пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей (приобретение иностранного гражданства) прекратила полномочия судьи Набиева", — сказали в пресс-службе.
Рашад Набиев является сыном экс-депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, которого в марте этого года досрочно лишили депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, — на заседании облдумы он заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью.
На должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Набиева назначили указом президента от 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.
ТАСС: последние новости
В Башкирии возбуждены два дела после пропажи пятерых человек, в том числе троих детей В Хабаровском крае упал самолет Як-18 Суд Уфы отправил под домашний арест полицейского, обвиняемого в изнасиловании коллеги
Комментарии1
Происшествия , Азербайджан , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление22
«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском265
Ракеты не взлетели: что сгорело на «Красмаше»21
Всем украинцам: Путин решил упростить получение гражданства246
Россиянам напомнили об очень короткой неделе
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском
Политика В мире
Садальский обвинил Галкина в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
«Место королевы шансона свободно»: неожиданное признание Успенской
Шоу-бизнес
Лобода проигнорировала дочку Алсу после ее победы
Шоу-бизнес
Всем украинцам: Путин решил упростить получение гражданства
Политика Украина
«Он же Путин, он не спит»
Политика
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Галкин в шоке от результатов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение