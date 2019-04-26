Квалификационная коллегия судей Волгоградской области в пятницу досрочно прекратила полномочия судьи председателя Клетского районного суда Рашада Набиева, так как он является гражданином Республики Азербайджан, что нарушает закон "О статусе судей в Российской Федерации". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Судебного департамента Волгоградской области.
"Квалификационная коллегия судей Волгоградской области на основании пп. 6 п. 1 ст. 14 Закона о статусе судей (приобретение иностранного гражданства) прекратила полномочия судьи Набиева", — сказали в пресс-службе.
Рашад Набиев является сыном экс-депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, которого в марте этого года досрочно лишили депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, — на заседании облдумы он заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью.
На должность председателя Клетского районного суда Волгоградской области Рашада Набиева назначили указом президента от 23 февраля 2013 года сроком на 6 лет. Хотя полномочия Набиева как председателя суда закончились, он оставался судьей на бессрочный период.