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«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях 

Рамблер 31 минуту назад
Полтора десятка москвичей подрались на ножах, битах, граблях и кирпичах, сообщает «Мэш».
Телеграм-канал не уточнил ни конкретного места, где массовая драка происходила, ни причин, по которым она началась. Однако канал сообщил, что в результате произошедшего никто не погиб и не получил серьезных травм. Кроме того, «Мэш» опубликовал видео, на котором запечатлена драка.
Запись была сделана камерой наблюдения, установленной у подъезда жилого дома. На видео под песню «Лучший город Земли», прославленную Муслимом Магомаевым, дерутся примерно 15 человек.
Они, в том числе женщины, били друг друга руками и ногами, предметами, похожими на грабли и бейсбольные биты, бросали друг в друга нечто вроде кирпичей.
О реакции правоохранительных органов на инцидент пока ничего не известно, однако, вероятно, найти некоторых из участников драки не составит труда — лица по меньшей мере троих в ходе конфликта оказывались в непосредственной близости от камеры.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Муслим Магомаев , МВД , Москва
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