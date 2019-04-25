«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях

Полтора десятка москвичей подрались на ножах, битах, граблях и кирпичах, сообщает «Мэш».

Телеграм-канал не уточнил ни конкретного места, где массовая драка происходила, ни причин, по которым она началась. Однако канал сообщил, что в результате произошедшего никто не погиб и не получил серьезных травм. Кроме того, «Мэш» опубликовал видео, на котором запечатлена драка.

Запись была сделана камерой наблюдения, установленной у подъезда жилого дома. На видео под песню «Лучший город Земли», прославленную Муслимом Магомаевым , дерутся примерно 15 человек.

Они, в том числе женщины, били друг друга руками и ногами, предметами, похожими на грабли и бейсбольные биты, бросали друг в друга нечто вроде кирпичей.