Никита Белых: «Я работаю, как дизель в Заполярье»

Пресненский суд столицы отказался отсрочить на пять лет выплату штрафа в размере 48 млн рублей экс-губернатору Кировской области Никита Белых , осужденному на восемь лет за получение взятки. Таким образом суд отклонил ходатайство его адвоката Андрея Грохотова.

Защитник утверждал, что у его клиента просто нет возможности погасить штраф в условиях заключения, а максимальная стоимость его имущества не превышает 7,7 млн рублей. «У моего подзащитного не имеется имущества и денег, чтобы произвести единовременную выплату. Кроме того, у него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей», — сказал защитник. Обосновывая свою позицию, Андрей Грохотов перечислил все, что нашли у его клиента и арестовали еще в ходе следствия.

Все, что нажито непосильным трудом

Так, по словам адвоката, под арестом находится одна третья доля трехкомнатной квартиры родителей Никиты Белых в Перми , «двушка», расположенная в том же городе, внедорожник Nissan Patrol 2001 года выпуска, антикварные вещи: посуда, кинжал и статуэтка Наполеона общей стоимостью 120 тысяч рублей, 28 старинных книг, в том числе таких авторов, как Михаил Салтыков-Щедрин Михаил Булгаков (эту библиотеку оценили в 208 тысяч рублей), коллекция элитного алкоголя, состоящая из пяти бутылок вина, пяти бутылок самогона и бутылки виски Macallan общей стоимостью 212 тысяч рублей, тренажер Kettler и барабанная установка (30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно), шесть наручных часов таких элитных марок, как Rolex, Blancpain и Breguet, общей стоимостью 50 тысяч долларов, кейс для сигар, серебряная монета, 1660 евро и 70 тысяч рублей наличными, а также около 400 тысяч рублей на счетах.

«Максимальная стоимость всего имущества составляет не более 7,7 млн рублей», — резюмировал защитник. Адвокат пояснил, что все движимое имущество эксперты оценили в почти 4 млн 124 тысяч рублей. Стоимость же трети пермской квартиры, в которой проживает 78-летняя мать Никиты Белых, может составить 1,1 млн рублей, цена «двушки» не превышает 2 млн

Грохотов отметил, что, попав под стражу в 2016 году, его клиент был лишен возможности работать и лишь с июля 2018 года стал библиотекарем в колонии с зарплатой в 7 тысяч рублей. Адвокат зачитал справку, согласно которой за девять последних месяцев Белых получил 63 тысяч рублей, из которых 15 тысяч рублей потратил на питание, 500 рублей — на коммунальные услуги и еще 44 тысячи на подписку на газеты и журналы для библиотеки.

«Совершенно очевидно, что 48 млн 200 тысяч рублей не сопоставимы с имуществом и активами, которые имеются у Белых и его семьи, — убеждал суд адвокат. — Экономическое поведение Белых свидетельствует о том, что у него не только нет возможности погасить штраф, но и обратиться за помощью, чтобы одолжить деньги. Для него и его знакомых данная сумма является очень большой».

Новый штраф

Грохотов рассказал, что 28 февраля 2019 года ФССП возбудила исполнительное производство, в соответствии с которым осужденному предложили уплатить назначенный по приговору суда штраф в размере 48 млн 201 тысяча рублей до 4 апреля. Поскольку осужденный не смог это сделать, на днях к назначенной судом сумме приставы присовокупили штраф в размере 3 млн 370 тысяч рублей. Таким образом, сумма штрафа выросла до 51,5 млн рублей.

Защитник пояснил, что просит у суда максимальную отсрочку в пять лет, поскольку в 2014 году истекает восьмилетний срок наказания его клиента. И хотя Никита Белых имеет право попросить об УДО, сейчас, по мнению Грохотова, об этом «говорить бессмысленно, так как, если этот вопрос возникнет, его будет разрешать суд».

Сам Никита Белых участвовал в заседании по видеосвязи из колонии № 5, расположенной в поселке Клекотки Рязанской области. Обращаясь к суду, он заявил, что «всегда любил работу».

«То положение иждивенца, которое я вынужденно занимаю последние три года, меня беспокоит больше всего. Я работаю с 16 лет. И у меня нет сомнений, что, когда у меня будет возможность работать, я смогу погасить штраф или провести переговоры, чтобы занять деньги для его погашения», — сказал политик.

Белых заверил, что все его имущество — это «не продукт комбинаций и воображений». Он регулярно работал и сдавал декларации, данные о его доходах проверяли правоохранители.

«У меня действительно нет накоплений. Возможно, если бы я брал взятки, то оно [тайное имущество] было бы, но его нет», — заявил экс-губернатор, добавив, что ему нужно заботиться от трех несовершеннолетних детях.

«Я работаю, как дизель в Заполярье», — сказал Белых и посетовал, что работа в пенитенциарной системе не дает возможность получать большие доходы.

При этом осужденный выступил за то, чтобы часть его имущества, например автомобиль, была реализована уже сейчас в рамках исполнительного производства. Как отметил Белых, несмотря на то что он уже почти три года не пользуется машиной, его «сильно напрягает» необходимость каждый год платить транспортный налог, учитывая, что это внедорожник с большим объемом двигателя.

Экс-губернатор предложил приставам проявить «подход разумных людей».

«Продавайте внедорожник, продавайте «элитный алкоголь», который состоит из нескольких бутылок самогона. Над этим элитным алкоголем мы хохотали еще в ходе процесса», — сказал он, предположив, что цена бутылок «относительно повысится», если он распишется на этикетке.

Почему приставы и прокуроры были против

Однако представители Федеральной службы судебных приставов и прокуратуры выступили против предоставления осужденному отсрочки. При этом сотрудник ФССП Александр Михеев не исключил такой возможности в будущем, однако заметил, что на сегодняшний день считает ее предоставление преждевременной.

«Я не могу сказать, что у Никиты Юрьевича отсутствует иное имущество, на которое не может быть обращено взыскание», — намекнул он на наличие тайной собственности.

Прокурор Надежда Игнатова в свою очередь сослалась на то, что приговор по делу уже вступил в законную силу.

«Новых доводов, чтобы соглашаться с данным ходатайством, я не услышала. В удовлетворении ходатайства я прошу отказать», — обратилась она к судье.

Пробыв в совещательной комнате полчаса, судья Александра Авдотьина отклонила ходатайство осужденного и его адвоката. В своем решении она отметила, что суд не видит исключительных оснований для разрешения Белых рассрочки, а суду не представлены данные о том, что имущественное положение осужденного изменится через пять лет. Андрей Грохотов пообещал обжаловать данное решение в апелляции.

Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. В качестве дополнительного наказания суд назначил штраф в размере 48,201 млн рублей.

Сам Белых вину не признал. Осужденный обжаловал приговор в Мосгорсуде , но в мае 2018 года тот оставил его в силе. Защита планирует оспорить его в Верховном суде России в кассационном порядке.

В июне 2019 года исполнится уже три года, как Никита Белых находится под стражей. По закону он имеет право просить об условно-досрочном освобождении после отбывания двух третей срока, а именно пяти лет и четырех месяцев.