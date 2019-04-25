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Человек застрял на рельсах на Ярославском вокзале 

Москва24 + ещё 5 25 апреля 2019
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Ярославском вокзале на путях под электропоездом застрял человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. На месте инцидента работают сотрудники скорой помощи и спасатели.
Ранее сообщалось о приостановке движения пригородных поездов на Казанском направлении. Однако в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) эту информацию опровергли. Во время поездки одному из пассажиров экспресса №7309 "Раменское — Москва" стало плохо. Для оказания медицинской помощи экспресс остановили на боковых путях станции "Люберцы".
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Происшествия , АГН "Москва"
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