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В Электростали нашли тело младенца 

РИА Новости + ещё 6 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Тело новорожденного ребенка нашли в среду около гипермаркета в подмосковном городе Электросталь, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.
"Вечером 24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без внешних признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.
Следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливается личность матери ребенка.
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