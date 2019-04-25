В Электростали нашли тело младенца 

Тело новорожденного ребенка нашли в среду около гипермаркета в подмосковном городе Электросталь, сообщает пресс-служба ГСУСК по Московской области.
"Вечером 24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без внешних признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.
Следователи проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также устанавливается личность матери ребенка.