Женщина погибла, попав в мясорубку на заводе

35-летняя Джилл Гренингер работала в компании Storage Locker Storage Company в американском Мунси (Пенсильвания). По неизвестным причинам она упала в мясорубку и погибла.

Скорее всего, женщина стояла на вершине лестницы рядом с промышленной мясорубкой, сообщило издание BuzzFeed News. Коронер округа Чарльз Кисслинг-младший рассказал, что сотрудники экстренных служб вынуждены были разобрать агрегат, чтобы собрать останки Джилл.

Он добавил, что нет возможности определить, как женщина попала в мясорубку, втянули ли ее движущиеся части или она поскользнулась и упала.

В Мунси живет около 2400 человек, и все они находятся в состоянии шока.

Федеральное управление по безопасности и гигиене труда подтвердило BuzzFeed News, что расследует инцидент по подозрению в халатности на рабочем месте.

Ведомство отказалось комментировать ход расследования до его завершения.