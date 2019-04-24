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Женщина погибла, попав в мясорубку на заводе 

360tv.ru 24 апреля 2019
35-летняя Джилл Гренингер работала в компании Storage Locker Storage Company в американском Мунси (Пенсильвания). По неизвестным причинам она упала в мясорубку и погибла.
Скорее всего, женщина стояла на вершине лестницы рядом с промышленной мясорубкой, сообщило издание BuzzFeed News. Коронер округа Чарльз Кисслинг-младший рассказал, что сотрудники экстренных служб вынуждены были разобрать агрегат, чтобы собрать останки Джилл.
Он добавил, что нет возможности определить, как женщина попала в мясорубку, втянули ли ее движущиеся части или она поскользнулась и упала.
В Мунси живет около 2400 человек, и все они находятся в состоянии шока.
Федеральное управление по безопасности и гигиене труда подтвердило BuzzFeed News, что расследует инцидент по подозрению в халатности на рабочем месте.
Ведомство отказалось комментировать ход расследования до его завершения.
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