В организме отравившихся в «Матросской тишине» арестантов нашли метадон

В организме двух заключенных, которые были доставлены в реанимацию из московского следственного изолятора «Матросская тишина», обнаружены следы метадона. Об этом информированный источник сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 26 апреля.

«Экспертиза в отношении двух других арестантов, скончавшихся, предположительно, тоже от отравления, пока не завершена. Ее результаты ожидаются в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.

По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, все они приняли наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в пропитанной им ткани. Психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.

В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в связи с инцидентом во всех следственных изоляторах региона будут проводиться внеплановые проверки на предмет наличия запрещенных предметов.