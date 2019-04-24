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Стало известно, как трое арестантов отравились в «Матросской тишине» 

Газета.Ru 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Трое арестантов, отравившиеся в столице в "Матросской тишине", использовали наркотики. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник.
По предварительным данным, они использовали запрещенное вещество. Наркотиками была пропитана ткань, которую им передали в продуктовой и вещевой передаче.
По данным издания, в результате инцидента, произошедшего в ночь с 23 на 24 апреля 2019 года, скончались два человека, а двое были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что трое арестантов отравились неизвестным веществом в "Матросской тишине".
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