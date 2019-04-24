Стало известно, как трое арестантов отравились в «Матросской тишине»

Трое арестантов, отравившиеся в столице в "Матросской тишине", использовали наркотики. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, они использовали запрещенное вещество. Наркотиками была пропитана ткань, которую им передали в продуктовой и вещевой передаче.

По данным издания, в результате инцидента, произошедшего в ночь с 23 на 24 апреля 2019 года, скончались два человека, а двое были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что трое арестантов отравились неизвестным веществом в "Матросской тишине".