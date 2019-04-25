После нападения на граждан КНР в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой") было возбуждено после нападения неизвестных на пассажиров автомобиля Hyundai Creta на юге Москвы . Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления московской полиции.

"24 апреля в 19:49 в службу "02" от граждан поступило сообщение о стрельбе по адресу: ул. Подольских Курсантов, д. 15, стр. 9. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 24.04.2019 года в 19:47 по указанному адресу пятеро неизвестных, находясь в автомобиле Volvo S60, из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов по автомобилю Hyundai Creta, после чего вышли из автомобиля, топором разбили стекла автомобиля Hyundai Creta, открыто похитили из салона сумку, в которой находились 200 тыс. рублей, принадлежащие В. 1973 г. р., неработающему, и сумку, в которой находилось 4 тыс. рублей, принадлежащие М. 1964 г. р., неработающей, скрылись на автомобиле Volvo S60. Материальный ущерб составил около 204 тыс. рублей", — рассказали в полиции.

Для розыска и задержания машины с правонарушителями проводились мероприятия, предусмотренные планом "Перехват", в результате которых в 20:40 в 1-м Дорожном проезде Volvo была обнаружена брошенной.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц")", — сказали в пресс-службе. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, потерпевшими по нему проходят граждане Китая.