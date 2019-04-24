На юге Москвы пятеро вооруженных неизвестных напали на водителя автомобиля и украли у него около одного млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел на ул. Подольских Курсантов.
По данным агентства, неизвестные расстреляли автомобиль, разбили топорами окна и похитили около 1 млн руб.
Отмечается, что неизвестные скрылись на автомобиле бизнес-класса.
В настоящее время в столице введен план "Перехват".
Ранее сообщалось, что драка на топорах и ножах из-за елки в Киеве попала на видео.