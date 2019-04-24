Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные с оружием и топорами напали на человека в Москве 

Газета.Ru + ещё 13 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
На юге Москвы пятеро вооруженных неизвестных напали на водителя автомобиля и украли у него около одного млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел на ул. Подольских Курсантов.
По данным агентства, неизвестные расстреляли автомобиль, разбили топорами окна и похитили около 1 млн руб.
Отмечается, что неизвестные скрылись на автомобиле бизнес-класса.
В настоящее время в столице введен план "Перехват".
Ранее сообщалось, что драка на топорах и ножах из-за елки в Киеве попала на видео.
Газета.Ru: последние новости
Умер мальчик, которого дед пытался сжечь в печи У космодрома Восточный произошел пожар Двухлетний ребенок упал в 40-литровую кастрюлю с кипятком
Происшествия , Криминал , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело дознавательницы из Уфы завершено36
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России75
Ребенок упал в кастрюлю с кипятком8
Москва дала обещание жителям Донбасса11
Зеленский покинул Украину202
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение