Гуляй спокойно: участковый не спас девочку от насильника

Полицейский из подмосковного Серпухова отказался возбуждать уголовное дело после заявления женщины, которая пожаловалась на домогательства к ее пятилетней дочери. Впоследствии девочку нашли изнасилованной и убитой в спортивной сумке около железной дороги. За преступную халатность силовика осудили на 10 месяцев исправительных работ.

Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, халатность которого привела к смерти ребенка. Полицейский также не сможет вернуться на госслужбу в течении двух последующих лет. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следователей, полицейский отказался возбудить уголовное дело в отношении мужчины, на домогательства которого ему жаловалась мать пятилетней девочки.

«Участковому было поручено проведение проверки по факту обращения местной жительницы о совершении жителем города Серпухова Александром Семиным в отношении ее дочери противоправных действий сексуального характера. Однако полицейский, не желая проводить всестороннюю и объективную проверку вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — пояснили в ведомстве.

Силовики уверены, что подобные действия полицейского привели к «чувству безнаказанности» у Семина, которое подтолкнуло его на совершение преступления. Так, в конце июля 2017 года, спустя месяц после отказа в возбуждении дела, девочка пропала с детской площадки дома, в котором проживала вместе с родителями из Таджикистана . Вскоре ее тело было найдено в спортивной сумке у железной дороги. До убийства, как выяснило следствие, ребенка изнасиловали.

Трагедии можно было избежать, если бы полицейский своевременно возбудил уголовное дело, считают правоохранители.

«Собранные следственными органами СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему участковому уполномоченному полиции. Он признан виновным в халатности, повлекшей смерть ребенка», — сообщили в СК.

Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки, 27-летний Александр Семин, на данный момент находится под следствием. Ему предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ — в том числе «Убийство малолетнего ребенка», а также «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Мужчину поместили в психиатрическую больницу, так как он находится в «реактивном состоянии».

«До выхода его из указанного состояния эксперты не смогут дать точный ответ о его вменяемости на момент совершения преступлений в отношении детей», — уточнили в подмосковном главке СК РФ.

По данным МВД, только за первое полугодие 2018 года органами внутренних дел РФ было объявлено в розыск более 3 тыс. несовершеннолетних, пропавших без вести.

Таким образом, ежедневно в России в среднем пропадают 16 детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные пресс-центра МВД РФ. При этом, по словам руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева , 95% детей до 14 лет находят живыми.

Остальные 5% историй о пропаже детей, к сожалению, имеют печальный исход. Так, 14 апреля 2019 года в Костромской области на восьмые сутки после пропажи было обнаружено тело 7-летнего мальчика. На теле ребенка не было каких-либо телесных повреждений. «В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днем 14 апреля 2019 года в воде в реке Унжа в черте города Мантурово обнаружено тело 7-летнего мальчика», — сообщили в областном Следственном управлении СК.

По данным силовиков, мальчики вышли гулять на улицу в поселке Лесобаза днем 6 апреля 2019 года и не вернулись домой. Сразу же после сообщения о пропаже детей были организованы поиски, в которых приняли участие следователи, сотрудники полиции, МЧС , органов местного самоуправления, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также водолазы областной службы спасения.

По факту исчезновения детей завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время продолжаются активные поиски второго мальчика. Следователи также проверяют работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Еще одно тело пропавшей без вести школьницы правоохранители нашли в октябре 2018 года в Чите на автостоянке. Полиции вместе с Росгвардией удалось задержать подозреваемого в убийстве школьницы — им оказался 45-летний мужчина, который жил и работал на территории стоянки.

Своей вины в убийстве девочки он не признал, однако доказательств его причастности к преступлению уже достаточно, заявляли в региональном СК. Там уточнили, что задержанный ранее был судим за изнасилование. Ему предъявили обвинение в убийстве, дело направленно в суд.