Владелец фастфуда в Лондоне десять лет грабил дома миллионеров

42-летний Асдрит Капаж, который владеет рестораном быстрого питания, признался в краже драгоценностей на сумму более 500 тыс. фунтов стерлингов. В течение десяти лет мужчина совершал кражи в домах миллионеров в одном из пригородов Лондона.

Преступления ресторатор совершал с 2008 по 2018 годы. Всего в его послужном списке 21 кража со взломом. В СМИ его прозвали «Уимблдонский бродяга».

Капаж так долго оставался неуловимым из-за того, что обрезал провода сигнализации и систем видеонаблюдения.

Приговор мужчине будет оглашён 21 июня. Ему грозит длительное тюремное заключение, сообщает Lenta.ru.

Ранее News.ru писал, что в Испании полицейские задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и планировали ограбление в Мадриде. Задержанным 80 и 73 года.