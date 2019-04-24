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Владелец фастфуда в Лондоне десять лет грабил дома миллионеров 

News.ru + ещё 2 24 апреля 2019
Фото: ТАСС
42-летний Асдрит Капаж, который владеет рестораном быстрого питания, признался в краже драгоценностей на сумму более 500 тыс. фунтов стерлингов. В течение десяти лет мужчина совершал кражи в домах миллионеров в одном из пригородов Лондона.
Преступления ресторатор совершал с 2008 по 2018 годы. Всего в его послужном списке 21 кража со взломом. В СМИ его прозвали «Уимблдонский бродяга».
Капаж так долго оставался неуловимым из-за того, что обрезал провода сигнализации и систем видеонаблюдения.
Приговор мужчине будет оглашён 21 июня. Ему грозит длительное тюремное заключение, сообщает Lenta.ru.
Ранее News.ru писал, что в Испании полицейские задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и планировали ограбление в Мадриде. Задержанным 80 и 73 года.
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Происшествия , Криминал , Lenta.ru
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