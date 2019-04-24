В московском СИЗО «Матросская тишина» арестанты отравились психотропным веществом, передает «Интерфакс».
Информацию о массовой передозировке арестантов подтвердил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.
Он сообщил, что отравившихся было четверо, двое из них скончались, еще двое доставлены в реанимацию.
«Умерших двое и двое в реанимации в тяжелом состоянии. Они употребили наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, смочив им ткань», — сказал Максименко.
По его словам, неизвестное психотропное вещество было передано в две камеры СИЗО. Употреблялся наркотик внутривенно, путем укола.
«Вина наших сотрудников тоже есть — они все посылки тщательно досматривают, даже разламывают сигареты. Но выявлять наркотик в ткани у нас пока возможности нет», — сказал Максименко.
В СК начали доследственную проверку после сообщений СМИ о массовой передозировке наркотиками в «Матросской тишине».
«По указанию руководства ГСУ СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки о возможном отравлении следственно-арестованных, размещенной в средствах массовой информации. (…) В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — приводит агентство «Москва» слова представителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой.