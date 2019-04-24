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Источник: в «Матросской Тишине» умерли двое заключенных 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое заключенных в СИЗО "Матросская Тишина" скончались за минувшие сутки, подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Скончались двое следственно-арестованных, которые содержались в разных камерах. Однако говорить о причинах их смерти от передозировки наркотиков преждевременно, поскольку пока не проведена судмедэкспертиза", — сказал этот источник.
По предварительным данным, один скончался от осложнения после недавно проведенной операции в свези с аппендицитом. Говорить о причинах смерти второго тоже рано, поскольку никаких свежих следов от уколов на теле не обнаружено.
Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичная прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства о содержании следственно-арестованных в СИЗО "Матросская Тишина", а также взяла на особый контроль проведения процессуальной проверки, начатой Следственным комитетом.
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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