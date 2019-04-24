Источник: в «Матросской Тишине» умерли двое заключенных

Двое заключенных в СИЗО "Матросская Тишина" скончались за минувшие сутки, подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах

"Скончались двое следственно-арестованных, которые содержались в разных камерах. Однако говорить о причинах их смерти от передозировки наркотиков преждевременно, поскольку пока не проведена судмедэкспертиза", — сказал этот источник.

По предварительным данным, один скончался от осложнения после недавно проведенной операции в свези с аппендицитом. Говорить о причинах смерти второго тоже рано, поскольку никаких свежих следов от уколов на теле не обнаружено.