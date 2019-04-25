В Новосибирске 13 человек отравились шаурмой

"Организовано проведение процессуальной проверки по факту отравления 13 жителей города Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, отравившиеся жители города Новосибирска приобретали еду в точках общественного питания "Ростовская шаурма", после чего попали в больницы с пищевым отравлением.