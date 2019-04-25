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В Новосибирске 13 человек отравились шаурмой 

РИА Новости + ещё 9 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Тринадцать человек в Новосибирске отравились шаурмой в точках общепита одной и той же сети, следователи СК проводят проверку, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Организовано проведение процессуальной проверки по факту отравления 13 жителей города Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, отравившиеся жители города Новосибирска приобретали еду в точках общественного питания "Ростовская шаурма", после чего попали в больницы с пищевым отравлением.
"В данным момент следователи совместно с участием представителей Роспотребнадзора по Новосибирской области выполняют необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в управлении.
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Происшествия , СКР , Роспотребнадзор , Новосибирск
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