В Новосибирске 13 человек отравились шаурмой 

Тринадцать человек в Новосибирске отравились шаурмой в точках общепита одной и той же сети, следователи СК проводят проверку, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Организовано проведение процессуальной проверки по факту отравления 13 жителей города Новосибирска, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, отравившиеся жители города Новосибирска приобретали еду в точках общественного питания "Ростовская шаурма", после чего попали в больницы с пищевым отравлением.
"В данным момент следователи совместно с участием представителей Роспотребнадзора по Новосибирской области выполняют необходимые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в управлении.