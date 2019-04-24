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Крымчанина осудили за подрыв гранаты на новогодней елке у здания мэрии 

РИА Новости + ещё 4 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Житель города Старый Крым на востоке полуострова получил шесть лет тюрьмы за подрыв новогодней елки у здания городской администрации, сообщает Кировский районный суд республики.
"Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", — говорится в сообщении.
В частности, мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства и хулиганстве. В судебном заседании подсудимый пояснил свои действия влиянием спиртных напитков.
Суд установил, что в середине декабря прошлого года 40-летний местный житель нашел в заброшенном здании среди мусора ручную осколочную гранату РГ-42.
"Осознавая преступный характер своих действий, 29 декабря прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в сумке перенес взрывное устройство из своей квартиры до здания городской администрации. Приведя устройство в готовность для инициации взрыва, прикрепив его на деревянную конструкцию тумбы на стволе новогодней елки, расположенной на площади, местный житель произвел подрыв взрывного устройства", — говорится в сообщении.
По данным суда, было повреждено имущество городской администрации на общую сумму около 46 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Старый Крым
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