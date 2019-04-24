Строитель остановил террориста перед входом в церковь на Шри-Ланке

На Шри-Ланке 40-летний строитель Рамеш Раджу не пустил террориста-смертника в церковь, где проходила пасхальная служба. Его действия спасли жизни сотен прихожан, сообщает BBC News.

Вдова Раджу рассказала, что их семья ходит в церковь каждое воскресенье. Перед службой Рамеш заметил во дворе незнакомого ему мужчину с большим рюкзаком. Тот заявил, что в сумке находится видеокамера, и он хочет снять на видео богослужение.

«Мой муж сказал, что для начала ему нужно получить разрешение на съемку», — поделилась женщина.

После этого она вошла в церковь вместе с детьми, а затем услышала взрыв.

Спустя несколько часов вдова нашла тело мужа в больнице. Ей сообщили, что он погиб на месте. Мужчину похоронили в понедельник, 22 апреля.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля. По последним данным, погибли 359 человек, более 500 пострадали. Жертвами стали в том числе 35 иностранцев — граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших не оказалось.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» . Власти Шри-Ланки при этом считают, что атаки совершили местные экстремистские организации. Отмечалось, что некоторые из террористов могли быть членами одной семьи.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена решил отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.