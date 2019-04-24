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На московской выставке нелегально продавали препараты с плацентой 

РИА Новости + ещё 7 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Росздравнадзор пресек продажу незарегистрированных медицинских изделий, в том числе препаратов, в состав которых входит плацента человека, а также проведение нелегальных пластических операций на выставке индустрии красоты "Интершарм" в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, 19 апреля специалисты Росздравнадзора совместно с правоохранительными органами провели контрольно-надзорные мероприятия на выставке для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса "Интершарм" на территории комплекса "Крокус-Экспо" в Москве.
"Сотрудниками Росздравнадзора была проведена контрольная закупка наружных кремов, сыворотки и препаратов, в состав которых входит плацента человека, которые, как выяснилось после проверки, ввезены на территорию РФ нелегально", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в отношении двух граждан Республики Корея, которые являлись продавцами данной продукции, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Также на выставке зафиксировали безлицензионную медицинскую деятельность в антисанитарных условиях, где использовались просроченные препараты и незарегистрированные медизделия. В пресс-службе уточнили, что в павильоне выставки сотрудники компании ООО "МедУспех" проводили пациентке операцию по подтяжке лица, используя незарегистрированные мезонити и лекарства с истекших сроком годности, не имея при этом лицензии на оказание подобных услуг.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении сотрудников компании к административной ответственности.
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Происшествия , МВД , Росздравнадзор , Москва
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