СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске

Ранее сообщалось, что вечером в среду обрушился угол двухэтажного дома по улице Карельской в Хабаровске. Площадь обрушения составила около 40 квадратных метров. Дом был признан аварийным, часть жильцов из него выселили. Пострадавших не было.

"Организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям (бездействию) сотрудников администрации города Хабаровска, в сферу компетенции которых отнесены вопросы, связанные с жилым фондом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из аварийного дома были выселены все жильцы, кроме одного мужчины, который отказался покидать свою квартиру. В марте этого года суд принял решение о его принудительном выселении, но это решение до настоящего времени не исполнено.