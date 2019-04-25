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СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске 

РИА Новости + ещё 6 25 апреля 2019
Фото: Кадр Youtube
Следствие проводит проверку по факту обрушения стены жилого дома в Хабаровске, который ранее был признан аварийным, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю в четверг.
Ранее сообщалось, что вечером в среду обрушился угол двухэтажного дома по улице Карельской в Хабаровске. Площадь обрушения составила около 40 квадратных метров. Дом был признан аварийным, часть жильцов из него выселили. Пострадавших не было.
"Организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям (бездействию) сотрудников администрации города Хабаровска, в сферу компетенции которых отнесены вопросы, связанные с жилым фондом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из аварийного дома были выселены все жильцы, кроме одного мужчины, который отказался покидать свою квартиру. В марте этого года суд принял решение о его принудительном выселении, но это решение до настоящего времени не исполнено.
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Происшествия , СКР , Хабаровск , Хабаровский Край
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