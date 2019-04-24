Лидеров американских скаутов заподозрили в педофилии

Американский адвокат Джефф Андерсон заявил, что 130 руководителей «Бойскаутов Америки» в Нью-Йорке совершали сексуальные надругательства над детьми. Еще 50 педофилов нашли среди лидеров молодежного движения в Нью-Джерси.

«Это еще не все. Работа только началась», — заявил Андерсон. Его слова привел сайт СBS News.

По словам деловых партнеров Андерсона, юристы приняли решение обнародовать результаты собственного расследования и предупредить общественность о педофилах среди молодежных лидеров. Андерсон заявил, что ему доподлинно известно о как минимум 7 819 случаях сексуального насилия над детьми, которые произошли в период с 1944 и 2016 годами.

«Бойскауты Америки» между тем выступили с заявлением, в котором попросили прощения у всех тех, кто в бытность скаутом пострадал от насилия. Руководство организации заверило, что оно «искренне переживают о всех жертвах сексуального насилия».

«Мы верим жертвам, мы поддерживаем их», указано в заявлении.

По словам руководителей молодежного движения, нет ничего более важного, чем безопасность детей.