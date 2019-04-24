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Лидеров американских скаутов заподозрили в педофилии 

360tv.ru + ещё 3 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Американский адвокат Джефф Андерсон заявил, что 130 руководителей «Бойскаутов Америки» в Нью-Йорке совершали сексуальные надругательства над детьми. Еще 50 педофилов нашли среди лидеров молодежного движения в Нью-Джерси.
«Это еще не все. Работа только началась», — заявил Андерсон. Его слова привел сайт СBS News.
По словам деловых партнеров Андерсона, юристы приняли решение обнародовать результаты собственного расследования и предупредить общественность о педофилах среди молодежных лидеров. Андерсон заявил, что ему доподлинно известно о как минимум 7 819 случаях сексуального насилия над детьми, которые произошли в период с 1944 и 2016 годами.
«Бойскауты Америки» между тем выступили с заявлением, в котором попросили прощения у всех тех, кто в бытность скаутом пострадал от насилия. Руководство организации заверило, что оно «искренне переживают о всех жертвах сексуального насилия».
«Мы верим жертвам, мы поддерживаем их», указано в заявлении.
По словам руководителей молодежного движения, нет ничего более важного, чем безопасность детей.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Джефф Андерсон , Нью-Йорк
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