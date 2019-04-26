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Кемеровский суд оставил в СИЗО пожарного Генина по делу «Зимней вишни» 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кемеровский областной суд в пятницу отклонил жалобу защиты, просившей изменить меру пресечения в отношении пожарного Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Жалобу адвокатов [об изменении меры пресечения на домашний арест] оставили без удовлетворения", — сказал официальный представитель суда.
Срок содержания фигуранта под стражей установлен до 25 июня текущего года.
Сергей Генин обвиняется в халатности. По версии следствия, при тушении пожара в торговом центре он действовал в нарушение боевого устава и ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. На заседании суда в апреле была продемонстрирована видеозапись, на которой видно, как отец трех погибших в ТЦ девочек неоднократно указывал Генину короткий путь на четвертый этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время. Из-за этого от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале № 2.
Расследование уголовного дела в отношении Генина и еще шести обвиняемых завершено, материалы уже поступили из Генпрокуратуры РФ на рассмотрение в Заводский районный суд Кемерова.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта прошлого года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинения по уголовному делу предъявлены 15 фигурантам.
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Происшествия , Пожары , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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