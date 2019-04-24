Московский таксист «раскрыл» покушение на Чубайса 

Председателя правления корпорации «РОСНАНО» Анатолия Чубайса «спас» московский таксист. Он сдал полиции пассажиров, которые якобы готовили теракт в Белом доме и покушение на топ-менеджера.
«Московский таксист Ахмед сообщил о покушении на Чубайса», — пишет telegram-канал Mash. К водителю якобы подсели двое граждан Афганистана. Из разговора пассажиров Ахмед понял, что они готовят теракт в Белом доме и собираются убить Чубайса. Таксист испугался, высадил пассажиров и позвонил в полицию. «Но вспомнить, где он их подобрал и высадил, не смог», — уточняют авторы сообщения.
Силовики отреагировали на сообщение Ахмеда. Они оцепили здание правительства, поставили в известность Федеральную службу охраны (ФСО) и вызвали кинологов. Однако специалисты ничего подозрительного не нашли.
Получить комментарий ГУ МВД по Москве на момент публикации не удалось — сотрудники пресс-службы не отвечали на звонки. В пресс-службе ФСО потребовали направить официальный запрос.