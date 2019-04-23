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На свалке в подмосковном Щелкове возник пожар площадью 350 кв. м 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар возник на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове, площадь возгорания составляет 350 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.
"Открытое горение происходит на свалке в Щелкове. Площадь возгорания — 350 кв. м", — сообщили в пресс-службе, отметив, что в настоящий момент принимаются меры для тушения огня.
В пресс-службе губернатора Московской области уточнили, что глава региона взял ситуацию под свой контроль. Он поручил вице-губернатору Дмитрию Пестову совместно с начальником Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным выехать на полигон.
"В настоящее время развернут оперативный штаб, на месте работают пожарные наряды и инженерная техника, чтобы сбить огонь и не допустить его распространения", — поясняется в сообщении.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Экология , Дмитрий Пестов , МЧС
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