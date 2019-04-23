На свалке в подмосковном Щелкове возник пожар площадью 350 кв. м

Пожар возник на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове, площадь возгорания составляет 350 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

"Открытое горение происходит на свалке в Щелкове. Площадь возгорания — 350 кв. м", — сообщили в пресс-службе, отметив, что в настоящий момент принимаются меры для тушения огня.

В пресс-службе губернатора Московской области уточнили, что глава региона взял ситуацию под свой контроль. Он поручил вице-губернатору Дмитрию Пестову совместно с начальником Главного управления МЧС России по Московской области Сергеем Полетыкиным выехать на полигон.