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Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее. Об этом заявил руководитель медицинских служб страны Анил Джасинге (Anil Jasinghe), передает Reuters.
По его словам, на самом деле погибли не 359 человек, как сообщалось ранее, а примерно на 100 меньше.
«Где-то 250-260. Точно сказать не могу. Есть очень много частей тел, так что трудно назвать конкретную цифру», — заявил Джасинге.
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Сообщалось, что помимо убитых еще более 500 человек пострадали. Жертвами стали в том числе 35 иностранцев — граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших не оказалось.
Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом заявляют, что атаки совершили местные экстремистские организации. Некоторые из террористов были членами одной семьи.
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Происшествия , Исламское государство , Reuters , Шри-Ланка
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