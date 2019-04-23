Стали известны подробности пожара в Версале

Стали известны детали возникшего возле знаменитого дворцово-паркового комплекса во французском городе Версаль сильного пожара. Об этом сообщает BFMTV.

По уточненным данным, крупный пожар начался в гараже. Однако пламя распространилось и на соседние дома. Из-за этого жителей ближайших зданий срочно эвакуировали.

Отмечается, что в результате пожара пострадал один человек. Он получил незначительное ранение.

Как подчеркивает телеканал, на борьбу с пожаром привлекли около 80 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Версале начался сильный пожар.