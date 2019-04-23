Задержание силовиков по делу Арашуковых сняли на видео

Появилось видео задержания силовиков КЧР по делу Арашуковых

Следственный комитет России опубликовал видео задержания силовиков Карачаево-Черкесии, возможно связанных с семьёй Арашуковых. СКР возбудил уголовные дела в отношении бывшего первого замглавы СУСК по КЧР Казбека Булатова, старшего следователя Андрея Филиппова и главного борца с экстремизмом в КЧР Тимура Бетуганова.

Ролик размещён на официальном канале ведомства на сайте YouTube.

По данным следствия, «находясь в дружеских отношениях с Арашуковыми, с целью непривлечения их к уголовной ответственности указанные лица превышали свои должностные полномочия». В ближайшее время задержанных этапируют в Москву, где им будет предъявлено обвинение.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совфеда. Ему вменяются в вину особо тяжкие преступления: участие в ОПГ, убийства, давление на свидетеля. Басманный суд отстранил политика от выполнения его обязанностей. Под следствием оказался и его отец — Рауль Арашуков. Его считают создателем ОПГ и одним из виновных в хищении 30 млрд рублей у «Газпрома».

Ранее News.ru писал, что Басманный суд наложил арест на денежные средства и имущество фигурантов дела Арашукова. В перечень попали: земельные участки, жилые дома, помещения и автомобиль.