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Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом 

Lenta.ru 1 час назад
В американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния, женщину удалось спасти после того, как она провалилась в проем между платформой и движущимся поездом. На видео произошедшего обратил внимание американский телеканал ABC7.
Инцидент произошел 12 апреля в Сан-Франциско на станции Эмбаркадеро, однако видеозапись случившегося появилась только сейчас. На ролике видно, как пожилая женщина хочет зайти в вагон, но двери поезда начинают закрываться, и ее рука застревает между ними. Работник службы безопасности просит отойти ее, не понимая, что произошло. Как только поезд трогается, женщина пытается бежать за ним, но вскоре падает на рельсы.
По словам очевидцев, все произошло так быстро, что многие просто не успели среагировать. Однако кто-то из стоящих на платформе стал кричать «Стоп!» и стучать по вагону в надежде, что машинист остановит поезд. Тот отреагировал, пассажирку удалось вытащить. Ее немедленно доставили в больницу.
Несмотря на тяжелые ранения, женщине удалось выжить, но о ее состоянии после случившегося ничего не известно. Свидетели инцидента называют ее спасение чудом.
После публикации видеозаписи инцидента Мэтт Хейни (Matt Haney), руководитель 6-го округа Сан-Франциско, в который входит Эмбаркадеро, рассказал, что жалобы на двери поезда поступали неоднократно, в том числе и от сотрудников SFMTA — агентства муниципального транспорта Сан-Франциско, которая недавно приобрела поезда Muni.
Комиссия по коммунальным предприятиям штата Калифорния обещала проверить двери и их датчики.
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Происшествия , Видео , В мире , США , Сан-Франциско
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