«Никто не виноват». Максакова изменила показания

По данным издания, такое заявление Максакова сделала на заседании суда. Ее адвокат добавил, что она «полностью опровергает версию Генпрокуратуры Украины , согласно которой к убийству ее мужа причастны спецслужбы РФ ».

«Украинская правда» отмечает, что ранее в интервью Максакова называла причастным к преступлению знакомого Вороненкова — Дениса Панаитова. Эту версию певица озвучила на заседании суда.

Ранее Максакова рассказывала, что они с Вороненковым снимали у Панаитова квартиру в Киеве, а затем заключили соглашение об обмене недвижимостью: Максакова переписала на него свое жилье в Москве, взамен ей должна была достаться его киевская квартира.

Она утверждала, что свою часть сделки Панаитов не выполнил, при этом права на московскую квартиру ему перешли 22 марта 2017-го, за день до убийства Вороненкова.

В октябре 2016 года Вороненков уехал на Украину вместе с Максаковой. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.

Двадцать третьего марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что убийство якобы заказал Тюрин.

Сам Тюрин называл эти обвинения бредом. Его адвокат связал это преступление с деятельностью украинских националистов.

Представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец , комментируя последние показания Максаковой, отметила, что следствие выстраивало свою версию не на словах певицы, «а рассматривало всё» и в результате пришло к выводу у причастности Тюрина.

« [Версия] основывается исключительно на доказательствах, которые были собраны следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», — подчеркнула Максимец.

Она добавила, что до последнего времени Максакова в разговоре со следователями не отказывалась от версии о причастности Тюрина.