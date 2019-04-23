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Трое крымчан подорвались, пытаясь распилить артиллерийский снаряд 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В селе Марьевка Ленинского района Крыма подорвались трое местных жителей, когда пытались распилить артиллерийский снаряд, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы управления МВД по региону Ольгу Кондрашову.
Она рассказала, что инцидент произошел в одном из "частных домовладений".
"Трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас — артиллерийский снаряд. В результате произошла его детонация", — сказала Кондрашова.
Представитель МВД добавила, что в результате инцидента один мужчина погиб, еще двое получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что военный подорвался на гранате в Туле.
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Происшествия , Ольга Кондрашова , МВД , РИА Новости , Республика Крым
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