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Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 359 человек 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось о 321 погибшем и 520 пострадавших.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Происшествия , Азия , Видео , Исламское государство , Шри-Ланка
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