Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.

Ранее сообщалось о 321 погибшем и 520 пострадавших.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" *, которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

*Террористическая организация, запрещенная в России.