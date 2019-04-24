Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 359 человек 

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 359, сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя полиции.
Ранее сообщалось о 321 погибшем и 520 пострадавших.
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.
Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, которая, однако, не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
*Террористическая организация, запрещенная в России.