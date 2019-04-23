В некрополе прокомментировали ЧП на могиле Осина

Могилу певца Евгения Осина подожгли не вандалы, а «недобросовестные» посетители, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритуального сервиса «Ритуал».

Осин скончался в результате остановки сердца 17 ноября 2018 года. 20-го певец был похоронен на Троекуровском кладбище.

Вчера РЕН ТВ сообщил, что на могиле Осина вандалы сожгли крест и венки, сломали ограду и разбили табличку. В тот же день вдова Осина Наталья заявила каналу «Звезда», что «не удивится», если акт вандализма совершила «якобы приемная дочь» певца, «чтобы устроить очередное шоу».

Тогда же продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что Наталья Осина заявит в полицию о вандализме на могиле скончавшегося супруга.

Между тем в «Ритуале» агентству рассказали, что произошедшее на могиле певца не было вандализмом — ограждение сломано не было, потому что его там вообще нет, а возгорание возникло из-за «недобросовестных» посетителей Троекуровского кладбища.