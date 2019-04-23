Администрация некрополя прокомментировала ЧП на могиле Осина

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Почему на могиле Евгения Осина сгорел крест 

Суть событий + ещё 44 2 часа назад
Подруга певца винит вандалов, а у администрации кладбища другая версия. Подруга ныне покойного певца Евгения Осина Елена Годунова выразила возмущение в связи с состоянием могилы артиста. Она заявила, что кто-то сжег крест, разбил табличку и снес ограду. Администрация некрополя уже прокомментировала ситуацию.
В последние месяцы жизни Осин часто выступал в ток-шоу. Слово давали и его подруге Годуновой. В эфире популярных передач не раз заявлялось, что у пары якобы есть общий ребенок — неофициальная дочь Настя, которой в настоящее время 12 лет. Певец публично говорил о готовности оформить родительские права.
Анастасия и мама обнаружили могилу в ужасном состоянии, когда пришли навестить захоронение Осина на Троекуровском кладбище в Москве. При этом Елену заранее известили об инциденте знакомые по телефону. Годунова-старшая уверена, что это дело рук вандалов. При этом, по ее данным, хулиганы действовали днем.
«Позвонил знакомый и сказал, что могила Жени сожжена. Накануне мне снилось, что гроб Жени открыт… Получается, что сон в руку. Долго общались с администрацией кладбища. Пока не дали никакой информации», — сказала подруга артиста в беседе с корр. «СтарХита».
Несколько часов спустя РИА Новости получило комментарий пресс-службы ГБУ «Ритуал». В администрации заявили, что могила артиста пострадала не из-за действий намеренных злоумышленников, а из-за посетителей. При этом соседние захоронения от возгорания не пострадали. По данному факту полиция проводит проверку.
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Происшествия , Видео , Пожары , Евгений Осин , РИА Новости , StarHit
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