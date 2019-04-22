Всё залито кровью: перестрелка на севере Москвы

Многочисленные следы крови: в Москве произошла драка со стрельбой

На Хорошевском шоссе в Москве произошла драка со стрельбой. Телеканал «360» опубликовал запись последствий перестрелки. На записи видны многочисленные следы крови.

По данным столичного МВД, на Хорошевском шоссе произошел конфликт, в ходе которого один из его участников открыл стрельбу.

В перестрелке пострадал мужчина, он госпитализирован. Два человека скрылись с места на автомобиле Mercedes.

На записи, снятом очевидцем после происшествия, видно, что вся брусчатка вокруг автомобиля испачкана кровью. О причинах конфликта не сообщается.