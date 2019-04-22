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Подсчитано число получивших ожоги в результате пожаров в Забайкалье 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
За время природных пожаров в Забайкальском крае в больницы обратились 34 человека. Состояние восьми из них оценивается как среднее или тяжелое, сообщили в Минздраве региона.
По данным ведомства, за последние сутки с различными повреждениями к врачам обратились пятеро, все они получили амбулаторную помощь.
Серьезно пострадавшие пациенты были доставлены санавиацией в региональный Центр медицины катастроф в Читу 20 апреля. Они помещены в отделении реанимации краевого ожогового центра, стабилизированы и получают противошоковую терапию. Ранее в министерстве уточняли, что из этих восьми человек двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом. У всех обожжено от 10 до 50 процентов тела.
«У многих ожоги функционально-значимых зон — конечностей, лица. Кроме того, тяжелые больные имеют поражения дыхательных путей, что осложняет лечение. Психологическое самочувствие у людей подавленное, они тяжело переносят случившееся», — сообщил главврач городской клинической больницы №1 Читы Федор Чепцов.
Всего пострадавшими от начавшихся 19 апреля степных пожаров признаны 645 человек. Огонь распространился на 17 населенных пунктов и уничтожил сотню жилых домов.
Президент Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву усилить меры борьбы с пожарами и своевременно эвакуировать жителей пострадавших территорий.
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Происшествия , Пожары , Владимир Путин , Евгений Зиничев , Забайкальский Край , Чита
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