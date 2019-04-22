Подсчитано число получивших ожоги в результате пожаров в Забайкалье

За время природных пожаров в Забайкальском крае в больницы обратились 34 человека. Состояние восьми из них оценивается как среднее или тяжелое, сообщили в Минздраве региона.

По данным ведомства, за последние сутки с различными повреждениями к врачам обратились пятеро, все они получили амбулаторную помощь.

Серьезно пострадавшие пациенты были доставлены санавиацией в региональный Центр медицины катастроф в Читу 20 апреля. Они помещены в отделении реанимации краевого ожогового центра, стабилизированы и получают противошоковую терапию. Ранее в министерстве уточняли, что из этих восьми человек двое находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом. У всех обожжено от 10 до 50 процентов тела.

«У многих ожоги функционально-значимых зон — конечностей, лица. Кроме того, тяжелые больные имеют поражения дыхательных путей, что осложняет лечение. Психологическое самочувствие у людей подавленное, они тяжело переносят случившееся», — сообщил главврач городской клинической больницы №1 Читы Федор Чепцов.

Всего пострадавшими от начавшихся 19 апреля степных пожаров признаны 645 человек. Огонь распространился на 17 населенных пунктов и уничтожил сотню жилых домов.