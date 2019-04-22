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В Турции задержали девять человек по делу о нападении на лидера оппозиции 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Девять человек задержаны в ходе расследования нападения на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаля Кылычдароглу, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Накануне на Кылычдароглу напали в пригороде Анкары Чубуке, куда он прибыл на похороны военного, погибшего при перестрелке с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Во время церемонии часть пришедших на похороны вела себя агрессивно к лидеру оппозиции, некоторые пытались протиснуться к Кылычдароглу, ударить его, выкрикивая обвинения. Оппозиционер не пострадал и был вывезен с места происшествия на бронированной машине.
"Данные о том, что это провокация, спровоцированная из-за рубежа, не нашла подтверждения. Человек, который замахивался на Кылыдароглу, оказался родственником погибшего военного. Исследованы камеры наружного наблюдения. В ходе расследования задержано девять человек — все они жители деревни Аккузулу", — сказал Сойлу журналистам.
По его словам, Кылычдароглу не сообщил турецким властям о своих планах посетить церемонию похорон. "В такое чувствительное время, после выборов, когда психологическое напряжение в обществе на высоком уровне, а НРП не скрывает своей связи с прокурдской Партией демократии народов, которая является придатком РПК, ВИП-персонам нужно координировать свою программу с органами безопасности", — добавил министр.
В ходе прошедшей в Турции кампании в преддверии муниципальных выборов 31 марта президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Кылычдароглу в поддержке РПК.
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Происшествия , В мире , Кемаль Кылычдароглу , Народно-республиканская партия , МВД , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Турция
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