В Турции задержали девять человек по делу о нападении на лидера оппозиции

Накануне на Кылычдароглу напали в пригороде Анкары Чубуке, куда он прибыл на похороны военного, погибшего при перестрелке с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Во время церемонии часть пришедших на похороны вела себя агрессивно к лидеру оппозиции, некоторые пытались протиснуться к Кылычдароглу, ударить его, выкрикивая обвинения. Оппозиционер не пострадал и был вывезен с места происшествия на бронированной машине.

"Данные о том, что это провокация, спровоцированная из-за рубежа, не нашла подтверждения. Человек, который замахивался на Кылыдароглу, оказался родственником погибшего военного. Исследованы камеры наружного наблюдения. В ходе расследования задержано девять человек — все они жители деревни Аккузулу", — сказал Сойлу журналистам.

По его словам, Кылычдароглу не сообщил турецким властям о своих планах посетить церемонию похорон. "В такое чувствительное время, после выборов, когда психологическое напряжение в обществе на высоком уровне, а НРП не скрывает своей связи с прокурдской Партией демократии народов, которая является придатком РПК, ВИП-персонам нужно координировать свою программу с органами безопасности", — добавил министр.

В ходе прошедшей в Турции кампании в преддверии муниципальных выборов 31 марта президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно обвинял Кылычдароглу в поддержке РПК.