Дети владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке

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Трое детей владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке 

360tv.ru 2 часа назад
Среди 290 жертв серии взрывов на Шри-Ланке оказались трое из четырех детей самого богатого человека Дании, бизнесмена Андерса Холча Повлсена. Он является основным акционером Asos.
О гибели детей знаменитого датского бизнесмена сообщил сайт The Daily Mail. Как пишет издание, состояние Повлсена оценивается в пять миллиардов фунтов (более 415 миллиардов рублей). Незадолго до теракта он объявил, что намерен оставить все свое состояние детям.
На Шри-Ланке дети отдыхали. 18 апреля Альма, дочка бизнесмена, опубликовала фотографию двух своих сестер и брата, сидящих у бассейна на острове, в Instagram. Пока не известно, кто именно из четырех детей погиб.
21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Три — в храмах в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, еще три — в крупных и популярных отелях. Седьмой взрыв произошел на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. Одну бомбу удалось обезвредить до взрыва, ее нашли неподалеку от аэропорта Бандаранаике.
По последним данным, погибли 290 человек, 500 — пострадали. Среди жертв и пострадавших граждан России нет.
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Происшествия , Видео , Дания , Шри-Ланка
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