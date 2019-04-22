Снежный циклон, пришедший на Колыму, потушил крупнейший природный пожар на Дальнем Востоке, разгоревшийся в Северо-Эвенском округе региона, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГУ МЧС России по Магаданской области.
Тундра в Северо-Эвенском округе Колымы горела больше недели. Пожар, по данным спасателей, не угрожал населенным пунктам, однако дым доходил до села Гижига. Отправлять в район пожара вертолеты "Авиалесоохраны" посчитали нецелесообразным: до места возгорания от Магадана больше 500 километров, пожарным не хватило бы топлива вернуться обратно. Однако на месте работал пеший отряд "Авиалесоохраны", который следил за тем, чтобы огонь не приблизился к поселку.
"На сегодняшний день в Магаданской области природные пожары не зарегистрированы. Последний пожар в 32 километрах от Эвенска площадью свыше 1000 гектаров был ликвидирован в результате воздействия метеорологических явлений. Накануне силами "Авиалесоохраны" в количестве десяти человек и трех единиц техники был потушен пожар площадью 5 тысяч 910 гектаров в 11 километрах от поселка Гижига", — рассказал собеседник агентства.