Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Магаданской области снежный циклон потушил крупный пожар 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Снежный циклон, пришедший на Колыму, потушил крупнейший природный пожар на Дальнем Востоке, разгоревшийся в Северо-Эвенском округе региона, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ГУ МЧС России по Магаданской области.
Тундра в Северо-Эвенском округе Колымы горела больше недели. Пожар, по данным спасателей, не угрожал населенным пунктам, однако дым доходил до села Гижига. Отправлять в район пожара вертолеты "Авиалесоохраны" посчитали нецелесообразным: до места возгорания от Магадана больше 500 километров, пожарным не хватило бы топлива вернуться обратно. Однако на месте работал пеший отряд "Авиалесоохраны", который следил за тем, чтобы огонь не приблизился к поселку.
"На сегодняшний день в Магаданской области природные пожары не зарегистрированы. Последний пожар в 32 километрах от Эвенска площадью свыше 1000 гектаров был ликвидирован в результате воздействия метеорологических явлений. Накануне силами "Авиалесоохраны" в количестве десяти человек и трех единиц техники был потушен пожар площадью 5 тысяч 910 гектаров в 11 километрах от поселка Гижига", — рассказал собеседник агентства.
Последние новости
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины Франция отправит танки и военных к границам России
Комментарии
Происшествия , Погода , Пожары , МЧС , РИА Новости , Магаданская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС дал обещание Зеленскому296
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому155
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»325
Дочь Евгения Осина попала в больницу15
Морякам отказали в выплатах за работу в Сирии89
Видео
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
«Как обычно»: мужской хор рухнул со сцены в театре Станиславского
Происшествия
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Шоу-бизнес Погода
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным
Политика В мире
«Шо сказать, молодец»
Шоу-бизнес В мире
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение