В Магаданской области снежный циклон потушил крупный пожар

Тундра в Северо-Эвенском округе Колымы горела больше недели. Пожар, по данным спасателей, не угрожал населенным пунктам, однако дым доходил до села Гижига. Отправлять в район пожара вертолеты "Авиалесоохраны" посчитали нецелесообразным: до места возгорания от Магадана больше 500 километров, пожарным не хватило бы топлива вернуться обратно. Однако на месте работал пеший отряд "Авиалесоохраны", который следил за тем, чтобы огонь не приблизился к поселку.