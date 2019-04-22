Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» стал крупнейшим за историю компании

Пожар с 17 пострадавшими, произошедший в минувшую пятницу на производстве "Нижнекамскнефтехима" , стал самым крупным за всю историю предприятия, сообщила заместитель главы Нижнекамского муниципального района Эльвира Долотказина.

По информации ГУМЧС России по Татарстану, в 17.00 мск 19 апреля поступило сообщение о возгорании в промзоне Нижнекамска : происходило факельное горение на производственной установке. Пожар был быстро потушен. Как уточнили в компании "Нижнекамскнефтехим", возгорание произошло на заводе по производству изопрена-мономера во время ремонтных работ на установке БК-3. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, ущерб производству незначителен, на работе завода это не отразится.

В результате пожара пострадали 17 человек, они были госпитализированы в больницы Набережных Челнов и Нижнекамска. Все пострадавшие — мужчины, являются работниками двух подрядных организаций, которые были привлечены к выполнению ремонтных работ. Позднее шесть пострадавших были доставлены в Республиканскую клиническую больницу Татарстана в Казани, трое (жители Башкирии) — в городскую больницу №18 в Уфе. Три человека остаются в Набережных Челнах, пять — в Нижнекамске. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда".

"Это самое крупное за всю историю "Нижнекамскнефтехима" ЧП с таким количеством пострадавших… Самое страшное, что в этой аварии пострадали 17 человек, которые получили термические ожоги разной степени. Это работники двух подрядных организаций, организаций, которые имели лицензии на производство таких работ и были привлечены к выполнению ремонтных работ", — сказала Долотказина на совещании в администрации города и района.

По её словам, состояние пострадавших остаётся тяжелым и крайне тяжёлым, весь город и вся республика следят за сводками из больниц, практически как за сводками с фронта.