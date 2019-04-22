Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Пожары на территории Забайкальского края , по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В пострадавших районах создано восемь комиссий по определению материального ущерба. Предварительно, он составляет 280 млн рублей", — сказали в министерстве.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов: огонь уничтожил 109 зданий и сооружений, в том числе 99 жилых домов, 35 надворных построек и 12 животноводческих стоянок. Число жителей, которые потеряли дома, другое имущество или еще каким-либо образом пострадали во время пожаров, превысило 400 человек. Травмы получили 29 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.