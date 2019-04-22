«Как обычно»: мужской хор рухнул со сцены в театре Станиславского

20 хористов московского театра Станиславского и Немировича-Данченко пострадали в результате обрушения декорации, сообщает «Россия 24».

По информации канала, под мужским хором музтеатра рухнул хоровой станок. В результате падения с примерно полутораметровой высоты пострадали 20 человек — одни получили ушибы, другие вывихи.

На видео, опубликованном каналом, видно, как стоящие на возвышении хористы падают, пока другие артисты танцуют и играют на музыкальных инструментах.

«В дирекции театра принесли извинения, обещали разобраться, виновных найти, наказать. Как обычно», — отмечает «Россия 24».

В пресс-службе театра Станиславского и Немировича-Данченко подтвердили факт падения части станка во время репетиции, а также принесения извинений и обещания разобраться, найти и наказать виновных — в рамках «внутреннего расследования».

При этом в театре опровергли сведения о количестве пострадавших. На самом деле лишь один артист обратился за медицинской помощью в связи с незначительным ушибом руки.