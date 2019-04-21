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В аэропорту Шри-Ланки нашли бомбу 

Lenta.ru + ещё 23 18 часов назад
Взрывное устройство обнаружили в главном аэропорту Шри-Ланки Бандаранайке. Об этом сообщает The Sunday Times LK.
Бомбу нашли и обезвредили через несколько часов после серии взрывов в стране. По словам пресс-секретаря военно-воздушных сил Шри-Ланки Гихана Сеневиратне, устройство обнаружили военнослужащие во время патрулирования.
«Была обнаружена труба из ПВХ длиной шесть футов, в которой находились взрывчатые вещества», — сказал он.
В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 207 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.
Полиция Шри-Ланки уже задержала 13 подозреваемых в организации терактов. Однако об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.
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Происшествия , Видео , Новости Москвы , Sunday Times , Шри-Ланка
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