Война против христиан. Кто и зачем устроил взрывы в церквях на Шри-Ланке

Не успела Шри-Ланка оправиться от серии взрывов в пасхальное воскресенье, как в понедельник последовала еще одна атака. Бомбу у одной из церквей не удалось обезвредить. Несмотря на огромный опыт противодействия экстремизму, к серии терактов власти оказались не готовы. РИА Новости разбиралось, почему атаки были направлены против мирных и неконфликтных христиан.

Девять взрывов и три сотни жертв

Четыре взрыва прогремели одновременно в 8:45 утра по местному времени. Первыми мишенями стали два отеля столицы страны Коломбо — Shangri La и Kingsbury Hotel — и две церкви — Святого Себастьяна и Святого Антония. Спустя пять минут взрыв раздался в столичной гостинице Cinnamon Grand Hotel, еще через 15 — в Сионской римской католической церкви

Пока правительство собирало экстренное заседание совета безопасности, школы и другие места скопления людей в спешке закрывались, а президент страны Майтрипала Сирисена обращался к гражданам с просьбой не поддаваться панике, седьмое взрывное устройство сработало у национального зоопарка Коломбо. Следом рвануло в районе Дематагода. Число жертв приближалось уже к двум сотням. Позднее сообщалось, что одну бомбу нашли в аэропорту, еще несколько обезвредили в других частях города.

А в понедельник около церкви в Коломбо, которая пострадала от воскресного теракта, на воздух взлетел грузовик.

Погибло 290 человек, в том числе 32 иностранца, порядка 500 раненых. Российских граждан среди пострадавших нет.

Кто кого обидел

Последние десять лет для Шри-Ланки были довольно мирными — в 2009 году закончилась почти 30-летняя гражданская война. В 1976-м этнические и религиозные трения переросли в полномасштабные боевые действия между буддистами-сингалами и тамильскими сепаратистами из организации "Тигры освобождения Тамил-Илама", исповедующими преимущественно индуизм. Война прекратилась, но буддийское правительство продолжало притеснять тамилов и мусульман.

В начале прошлого года впервые за семь лет в стране ввели чрезвычайное положение. Тогда из-за убийства буддиста, предположительно, совершенное мусульманином, в городе Канди начались погромы мусульманских магазинов. Конфликт между буддистами и традиционно мирными в этой части света последователями ислама медленно разгорался в течение года. Радикальные буддисты-фундаменталисты обвиняли мусульман в том, что они принуждают людей принять ислам и планомерно захватывают остров. Они также выступали против прибытия беженцев мусульманской народности рохинджа, бежавших от резни в Мьянме

Одним из главных подстрекателей к борьбе с не-буддистами выступила организация "Боду Бала Сена" ("Буддистская сила"). Ее в 2012 году создали буддийские монахи, однако их риторика была вовсе не миролюбива. «Буддийская сила» сразу заявила о себе нападением на дом христианского пастора, который якобы тайно обращал буддистов в христианство. После этого активисты устроили беспорядки в одном из учебных заведений Коломбо, где мусульманам якобы незаслуженно ставили более высокие оценки.

По мнению «Буддистской силы», страна, основанная буддистами-сигналами, им и должна принадлежать, а от плюрализма, в том числе религиозного, нет никакой пользы. Попытки урезонить буддистов привели в 2014 году к масштабным погромам. Толпа, возглавляемая священниками, грабила мусульманские магазины и устраивала поджоги. Радикально настроенные фундаменталисты проводили антиисламские и антихристианские акции. От буддистов, в общем, доставалось всем, однако они не устраивали взрывы.

Удар по христианам

Христиане же, напротив, на Шри-Ланке ничем особо не примечательны. На острове их около полутора миллионов — примерно семь процентов населения. Никаких противоречий между христианским и мусульманским сообществом не замечали. Тем не менее именно мирное меньшинство атаковали террористы 21 апреля.

Посол Шри-Ланки в Москве Даян Джаятиллека признался РИА Новости, что не понимает причин такого внезапного проявления ненависти.

“Обычно подобным терактам предшествуют какие-то противоречия, конфликты. Они, как правило, идут по нарастающей, а потом происходит взрыв, — рассуждает он. — В Шри-Ланке между двумя религиозными сообществами попросту не было никаких нерешенных проблем. Они мирно сосуществовали, никто никому не мешал”.

Поэтому, по его мнению, шриланкийские спецслужбы были абсолютно не готовы к этим атакам. С «Тиграми Тамил-Илама» они получили огромный опыт противодействия экстремизму, который несомненно пригодится в борьбе с новой угрозой. В то же время действия тамильских тигров хотя бы можно рационально объяснить и понять, а вот что делать с антихристианскими терактами, никто не знает.

И все-таки исламисты?

Ответственность за теракты пока никто на себя не взял, и официально власти тоже никого не обвинили. Политики и эксперты не берутся наверняка утверждать, какие организации могли стоять за атаками.

Известно, что среди погибших были семеро смертников. Один из них — исламский проповедник Захран Хашим, взорвавшийся в отеле Shangri La. Как сообщали СМИ, он отличался экстремистскими взглядами, публиковал видеозаписи проповедей в YouTube, а также, предположительно, был связан с местной исламистской группировкой National Thowheeth Jama’ath. Они планировали атаковать католические церкви еще 11 апреля, однако это удалось предотвратить. Дальнейшего развития событий, очевидно, никто не ждал.

Если это все же были фанатики-исламисты, понять их мотивацию будет довольно сложно. Посол Шри-Ланки в Москве считает, что если это были они, то их, скорее всего, вдохновили на теракт из-за рубежа.

“Это больше похоже на то, что они подхватили антихристианскую лихорадку, которая наблюдается в других странах. Они хотят мстить, однако мстить рационально не получается, местные христиане ведь им ничего плохого не сделали, — говорит он. — Поэтому атаки, скорее всего, дело рук отдельных фанатиков, а не радикально настроенных мусульман. Радикализму-то взяться неоткуда”.

Предполагаемых смертников мало что объединяет, помимо желания мстить ради мести. По данным источников, один из подозреваемых был родом из обеспеченной семьи, учился в Австралии. Другой — обычный небогатый мусульманин из провинции, где большинство исповедует ваххабизм, крайне консервативный вариант ислама. Поэтому классифицировать нападавших сложно, уж слишком размытые цели, да и объединяющего фактора нет, полагает Джаятиллека.

Удар по экономике, инвестициям и туризму

Малые исламистские группировки на Шри-Ланке особой агрессивностью раньше не отличались и даже мелких терактов не устраивали. Методы у них были мирные — демонстрации и протесты, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов . И если исламистов удалось радикализировать, то это произошло не без участия внешних сил, уверен эксперт.

“Мусульмане, которые составляют примерно десять процентов населения страны, вообще многострадальные. Большинство — люди мирные, занимаются в основном торговлей, а от проблем привыкли откупаться деньгами”, — подчеркивает собеседник РИА Новости.

Однако то, что атака была направлена не на притесняющих мусульман буддистов, а на таких же угнетаемых христиан, вполне поддается объяснению. Если бы нападение совершили на буддистов, буддистские группировки долго бы с ответом не ждали. Любые трения с мусульманами могут перерасти в новую волну гонений. А к христианам буддисты-сингалам в целом относятся равнодушно, их гибель вряд ли сильно заденет чьи-то чувства. Значит, нападение на христиан вполне могло быть частью расчета.

Информация о трагических событиях за считаные минуты облетела весь мир и вычеркнула Шри-Ланку из списков самых привлекательных мест для туристов. Взрывы, произошедшие не только в местах религиозного культа, но и в престижных гостиницах, где останавливаются иностранцы, подорвали и шриланкийскую экономику. Это скажется и на инвестиционном климате в стране.

Еще один фактор — президентские выборы в декабре. Политики часто пускают в ход исламский вопрос: либо используют мусульман как козлов отпущения и винят во всех бедах, зарабатывая голоса антиисламски настроенного электората, либо обещают им светлое будущее и получают голоса десяти процентов населения. Как теперь это впишется в повестку предвыборных кампаний, выяснится после того, как власти точно установят все обстоятельства произошедшего и назовут виновных.