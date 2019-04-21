Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья. Об этом сообщает «Интерфакс».

Местные жители протестовали против начала строительства ГЭС «Хадори-3» на реке Алазани. Ситуация обострилась после ввода дополнительных сил полицейского спецназа.

Утром 21 апреля при появлении новых подразделений МВД страны протестующие начали забрасывать силовиков камнями. В ответ спецназ применил слезоточивый газ и открыл огонь резиновыми пулями. Среди полицейских и участников акции есть пострадавшие. Сотрудников МВД доставили в больницу, а жителям Панкисского ущелья оказывают помощь на месте.

К моменту публикации материала известно, что спецназ МВД отступил, а демонстранты собирают камни. Несколько участников протестов отправились в Телави на переговоры с представителями власти. Несмотря на это, протестующие подожгли строительную технику и бронетранспортеры МВД с помощью коктейлей Молотова.

Строительство ГЭС «Хадори-3» в Панкиси должно завершиться через 12 месяцев. Ее мощность составит 5,4 мегаватт.

Местные активисты протестуют против строительных работ, утверждая, что это навредит экологии ущелья. Они заявляют, что не допустят строительства ГЭС. Несколько дней назад представители правительства Грузии побывали в Панкиси и пообещали решить все спорные вопросы, однако строительные работы все равно начались.