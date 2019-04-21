160 погибших: на Шри-Ланке совершены теракты на Пасху

Число жертв взрывов в церквях и отелях Шри-Ланки, которые произошли утром 21 апреля, возросло до 160 человек. Об этом сообщает новостная служба News First.

Взрывы произошли практически одновременно в трех городах страны — в Коломбо, в Негомбо и Баттикалоа.

Больше всего людей погибло при взрыве в католической церкви в Негомбо — 93 человека. В отелях Коломбо число жертв составило 40 человек, 295 получили ранения. В церкви города Баттикалоа погибли 27 человек, 73 получили ранения.

Пока неизвестно, кто стоит за этим терактом.