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Неизвестные взорвали конвой ООН 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Неизвестные с взрывным устройством напали на конвой миссии ООН в Мали, говорится в заявлении организации.
По меньшей мере один сотрудник погиб, еще четверо получили ранения.
Ранее британский телеканал Channel 4 показал документальный фильм, рассказывающий о насильственных действиях миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении женщин и детей по всему миру.
В ходе расследования миссий ООН за последние 12 лет было выявлено почти 2 тыс. случаев сексуальных надругательств и эксплуатации женщин со стороны миротворцев и другого персонала организации во всем мире.
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Происшествия , В мире , ООН , Мали
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