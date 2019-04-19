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В Забайкалье из-за природных пожаров пострадали 152 здания 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В результате природных пожаров в Забайкальском крае оказались повреждены 152 здания, в том числе 98 жилых домов.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Всего огнём повреждены 152 дома, из них 98 — жилых», — отметили в МЧС.
Ранее число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 17. Природные пожары произошли на территории 14 населённых пунктов.
19 апреля на территории Забайкальского края был введён режим ЧС.
Также «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.
RT на русском: последние новости
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Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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