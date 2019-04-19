В Забайкалье из-за природных пожаров пострадали 152 здания

В результате природных пожаров в Забайкальском крае оказались повреждены 152 здания, в том числе 98 жилых домов.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России

«Всего огнём повреждены 152 дома, из них 98 — жилых», — отметили в МЧС.

Ранее число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 17. Природные пожары произошли на территории 14 населённых пунктов.

19 апреля на территории Забайкальского края был введён режим ЧС.

Также «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.