В результате природных пожаров в Забайкальском крае оказались повреждены 152 здания, в том числе 98 жилых домов.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Всего огнём повреждены 152 дома, из них 98 — жилых», — отметили в МЧС.
Ранее число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 17. Природные пожары произошли на территории 14 населённых пунктов.
19 апреля на территории Забайкальского края был введён режим ЧС.
Также «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.