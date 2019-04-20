«Дом ужасов» в реальной жизни. Родители, державшие 12 своих детей в кандалах, получили пожизненный срок

Дэвид и Луиза Терпин из Калифорнии ( США ) пытали и морили голодом 12 своих детей. Их дом пресса прозвала «домом ужасов», потому что большую часть времени детей приковывали цепями и пытали.

Как сообщил New York Post, обоих родителей в пятницу, 19 апреля, приговорили к пожизненному заключению, из-за чего они разрыдались в зале суда.

О «доме ужасов» стало известно благодаря звонку одной из дочерей Трепин, которой удалось связаться со службой спасения. Ее истощенных братьев и сестер нашли в доме, закованными в кандалы.

Перед тем, как паре был вынесен приговор, двое из их взрослых детей сказали суду, что они мучаются и сейчас из-за жестокого обращения со стороны родителей.

«Мои родители забрали у меня всю жизнь, теперь я забираю ее обратно», — сказала суду одна из дочерей Терпин — Джейн.

«Жизнь могла быть плохой, но она сделала меня сильным… Я боец, я сильный», — сказал на суде ее брат Джошуа, признавшись, что он все еще страдает от ночных кошмаров.

«Я не могу описать словами, что я пережил, когда вырос. Иногда мне до сих пор снятся кошмары. Мне снится, что мои братья и сестры закованы в цепи. Но я люблю своих родителей и простил их», — подчеркнул он, добавив, что теперь он может свободно посещать колледж.

Безумные Дэвид и Луиза Терпин держали своих детей в возрасте от двух до 29 лет в плену в своем доме в Перрисе, Калифорния, в течение многих лет, прежде чем их 17-летняя дочь сбежала через окно и позвонила 911 в январе 2018 года.

Полиция нашла пятерых истощенных и немытых детей, закованных в доме. Еще семеро пленников дети семейной пары — в возрасте от 18 до 29 лет. Но были настолько сильно истощены, что, казалось, были намного моложе, пишут СМИ.

По словам прокуроров, их часто избивали ремнями и держали связанными месяцами, не пускали на улицу, отказывали в душе, медицинской помощи и еде.

В феврале 2019 года против супругов были выдвинуты 14 обвинений, включая жестокость и пытки.

Перед вынесением приговора в пятницу в зале суда также было зачитано заявление одного из братьев, который защищал родителей.

«Я хочу, чтобы суд знал, что наши родители любили друг друга и любили каждого из своих детей, моя мама не хотела использовать веревку или цепи, но и не хотела, чтобы ее дети ели слишком много сахара или кофеина. Наши родители не знали, что мы недоедали», — было сказано в документе.

50-летняя Луиза Турпин закричала после оглашения приговора судье, что сожалеет обо всем, что сделала, она не хотела навредить своим детям.

57-летний Дэвид Терпин в слезах добавил, что любит своих детей, а домашнее обучение и дисциплина были введены только с хорошими намерениями.

17-летняя девочка, которая сбежала из дома и сообщила в полицию о происходящем, в ходе заседания рассказала, что однажды ее мать поймала за просмотром клипа Джастина Бибера и начала душить. В тот момент девушка думала, что не выживет.

Она также сказала, что ее отец стянул ее штаны, когда ей было 12 лет, и притянул ее к себе на колени, пытался поцеловать в губы несколько раз.

Пара была обвинена в 12 случаях пыток, а также в девяти случаях жестокого обращения с детьми. Дэвида Турпина также обвинили в предоставлении фальшивых документов, чтобы получить лицензию на домашнее обучение.