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Здание крупнейшего еврейского университета в России подожгли в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве (крупнейшее в России еврейское учебное заведение) перед началом главного праздника иудаизма Песаха.
«Было совершено нападение на иешиву», — заявил раввин иешивы Мойше Лебель РИА «Новости».
Он уточнил, что неизвестные полностью сожгли хранилище с кошерным мясом. В тот момент в здании находилось около 60 студентов, а также раввины и гости, пришедшие на трапезу по случаю главного праздника иудаизма Песаха.
Песах — один из древнейших иудейских праздников, который посвящается главному событию библейской истории — Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.
Ранее в Москве был подожжен храм в Ухтомке и расположенная рядом воскресная школа.
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