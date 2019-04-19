Здание крупнейшего еврейского университета в России подожгли в Москве

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве (крупнейшее в России еврейское учебное заведение) перед началом главного праздника иудаизма Песаха.

«Было совершено нападение на иешиву», — заявил раввин иешивы Мойше Лебель РИА «Новости».

Он уточнил, что неизвестные полностью сожгли хранилище с кошерным мясом. В тот момент в здании находилось около 60 студентов, а также раввины и гости, пришедшие на трапезу по случаю главного праздника иудаизма Песаха.

Песах — один из древнейших иудейских праздников, который посвящается главному событию библейской истории — Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

Ранее в Москве был подожжен храм в Ухтомке и расположенная рядом воскресная школа.